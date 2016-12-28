В Брянске ищут свидетелей ДТП с «Уралом» и Chevrolet
Участники ДТП с учебным грузовиком «Урал» и легковым Chevrolet просят откликнуться возможных очевидцев.
Напомним, ДТП произошло 27 декабря у тубдистансера в Советском районе Брянска: разворачивающийся грузовик серьезно повредил легковую машину.
Жена водителя Chevrolet Виктория Сазонова просит отозваться очевидцев, у которых сохранилась запись видеорегистратора. По ее словам, в Chevrolet регистратор в день аварии не работал, а инструктор учебного грузовика «вообще показания меняет».
«Я ищу справедливости!» – сообщает Виктория Сазонова. Связаться с ней можно в соцсетях.
Новости регионов
30 Декабря, 2016
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