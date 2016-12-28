Жителей Стародуба с Новым годом поздравят «Бабкины внуки»

Брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки» поздравит с Новым годом жителей Стародуба.

Как сообщили в администрации Стародуба, народные гулянья на Советской площади начнутся сразу после боя курантов, а в 1.00 у центральной ели горожан будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

Продолжит программу праздничный концерт «Бабкиных внуков» и фолк-группы «Гостинчики». Затем начнется новогодняя лотерея с розыгрышем призов и сладких подарков.