Брянцев просят помочь пенсионерке, едва не лишившейся жилья из-за собак

Жителей Брянска просят оказать посильную помощь пенсионерке из Володарского района, которую чиновники пытались выселить из квартиры из-за большого количества собак.

Напомним, как ранее сообщали в зоозащитной организации «Вита», судебный спор длился с июня 2016 года и закончился в конце октября: чиновникам в иске о выселении пенсионерки было оказано.

На днях в группе помощи бездомным животным «БИМ» появилось сообщение о том, что пожилая женщина нуждается в помощи.

«На данный момент там семь собак и четыре кота. Животные очень худые. Срочно нужна помощь продуктами. И еще там две больные собачки, лечить их не за что. Бабушка на пенсии, у дочери заработки тоже никакие», – говорится в сообщении.

Тех, кто готов оказать помощь, просят звонить дочери пенсионерки по телефону 8-962-130-10-90.