Более 20 брянцев сели за руль пьяными в Новый год
За первые сутки Нового, 2017 года брянские полицейские выявили более 20 фактов нетрезвого вождения.
Как сообщили в ГИБДД Брянской области, 15 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, восемь отказались пройти медицинское освидетельствование. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В 2016 году по вине пьяных водителей в Брянской области зарегистрировано 165 ДТП.
Новости регионов
09 Января, 2017
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