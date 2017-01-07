Более 20 брянцев сели за руль пьяными в Новый год

За первые сутки Нового, 2017 года брянские полицейские выявили более 20 фактов нетрезвого вождения.

Как сообщили в ГИБДД Брянской области, 15 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, восемь отказались пройти медицинское освидетельствование. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2016 году по вине пьяных водителей в Брянской области зарегистрировано 165 ДТП.