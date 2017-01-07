Сбитую под Брянском собаку нашел ее хозяин
Собака, попавшая под машину под Брянском, вернулась домой.
Об этом сегодня сообщили в группе помощи бездомным животных «БИМ». Напомним, раненое животное несколько дней пролежало в районе 356-го километра дороги Москва – Киев.
Как рассказали зоозащитники, о беспомощной дворняге от коллег узнал мужчина по имени Павел. Он связался с МЧС, также о случившемся сообщили в Журиничскую администрацию. Чиновники в свою очередь распространили информацию среди местных жителей.
По данным зоозащитников, именно местные жители забрали собаку с дороги. Позже за ней пришел ее хозяин.
«Мы благодарим Павла и всех, кто принял участие в спасении животного и отозвался на помощь! Спасибо вам за то, что сделали все возможное, что в ваших силах! Вы – настоящие люди!» – обратились зоозащитники к неравнодушным брянцам.
Новости регионов
09 Января, 2017
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