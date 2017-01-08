В Брянске мальчик – «жертва» ДТП пытается наказать автомобилистку
В Брянске несовершеннолетний мальчик пытается найти автомобилистку, едва не сбившую его на «зебре».
Ребенок в соцсетях обратился к очевидцам с просьбой предать ему записи видеорегистраторов.
«Пожалуйста, кто был очевидцем того, как на улице Пересвета на пешеходном переходе мальчика задела машина, сбросьте видео с регистратора, это произошло в 17.30. За рулем бала женщина на серебряной машине, я стал жертвой, пожалуйста», – написал он.
Он также рассказал, что остальные воители остановились перед пешеходным переходом, «а она решила по середине проскочить, и она по телефону говорила в этот момент».
Интернет-пользователи посоветовали ребенку обратиться в полицию. Один из комментаторов и вовсе порекомендовал «по-пацански забить».
Новости регионов
10 Января, 2017
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