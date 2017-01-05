Белорусы везли через Брянск 22 тонны опасных сливок
Брянские инспекторы предотвратили ввоз в Россию более 22 тонн небезопасных сливок из Белоруссии.
Автоцистерну остановили в пункте Красный Камень на дороге Брянск – Гомель. Сливки производства белорусского ОАО «Молочный мир» везли в Белгородскую область.
Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, в сертификате на молочную продукцию отсутствовала информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
В связи с фактическим отсутствием гарантий безопасности сливки вернули отправителю.
Новости регионов
10 Января, 2017
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