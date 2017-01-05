В Брянске ищут очевидцев ДТП с участием школьника

ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал 15-летний школьник.

Напомним, 9 января около 17.00 у дома № 35 по улице Пересвета в Советском районе ребенка сбил неизвестный водитель машины серебристого цвета, который скрылся с места ДТП. Сам школьник утверждает, что за рулем находилась женщина, которая разговаривала по телефону.

Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят звонить по телефонам: 75-85-33, 74-71-02. Также можно обратиться лично в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по адресу: проспект Московский, 88.