В Брянске ищут очевидцев ДТП с участием школьника
ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал 15-летний школьник.
Напомним, 9 января около 17.00 у дома № 35 по улице Пересвета в Советском районе ребенка сбил неизвестный водитель машины серебристого цвета, который скрылся с места ДТП. Сам школьник утверждает, что за рулем находилась женщина, которая разговаривала по телефону.
Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят звонить по телефонам: 75-85-33, 74-71-02. Также можно обратиться лично в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по адресу: проспект Московский, 88.
Новости регионов
10 Января, 2017
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