«Окропить святой водой»: брянцы обсуждают двухголовую куклу
Жители Брянска спорят о том, имеет ли право на существование двухголовая кукла, продающаяся в одном из городских магазинов.
Фотографию куклы китайского производства в соцсетях разместила одна из жительниц Брянска. По ее словам, игрушка напоминает «сиамских близнецов». У куклы две шеи, две головы, на каждой из которых расположены по три глаза, и три пары рук.
Мнения интернет-пользователей разделились практически пополам. Противники «альтернативной» куклы утверждают, что всему виной «европейские ценности», и задаются вопросом: «Кем дети вырастут на этих зеленых, фиолетовых, многоголовых и прочих странностях?».
Нашлись и те, кто вспомнил о православных ценностях: «Батюшки в этот отдел кукол не хватает, чтобы окропил все там святой водой».
«Все, кто здесь пишут что-то плохое про эту игрушку, у них проблемы с головой», – утверждают их оппоненты, настаивая на том, что хулители куклы «какие-то недалекие» и у «развитого ребенка должно быть много образов для воспитания».
«Вот случись в Брянске: выживут двухголовые сиамские близнецы, придут на детскую площадку... Какая реакция на них будет? Как взаимодействовать будете? Стали ли эти две личности хуже оттого, что у них одно тело?» – написала одна из горожанок.
Новости регионов
10 Января, 2017
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