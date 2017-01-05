«Окропить святой водой»: брянцы обсуждают двухголовую куклу

Жители Брянска спорят о том, имеет ли право на существование двухголовая кукла, продающаяся в одном из городских магазинов.

Фотографию куклы китайского производства в соцсетях разместила одна из жительниц Брянска. По ее словам, игрушка напоминает «сиамских близнецов». У куклы две шеи, две головы, на каждой из которых расположены по три глаза, и три пары рук.

Мнения интернет-пользователей разделились практически пополам. Противники «альтернативной» куклы утверждают, что всему виной «европейские ценности», и задаются вопросом: «Кем дети вырастут на этих зеленых, фиолетовых, многоголовых и прочих странностях?».

Нашлись и те, кто вспомнил о православных ценностях: «Батюшки в этот отдел кукол не хватает, чтобы окропил все там святой водой».

«Все, кто здесь пишут что-то плохое про эту игрушку, у них проблемы с головой», – утверждают их оппоненты, настаивая на том, что хулители куклы «какие-то недалекие» и у «развитого ребенка должно быть много образов для воспитания».

«Вот случись в Брянске: выживут двухголовые сиамские близнецы, придут на детскую площадку... Какая реакция на них будет? Как взаимодействовать будете? Стали ли эти две личности хуже оттого, что у них одно тело?» – написала одна из горожанок.