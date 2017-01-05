Брянцев в маршрутках «грузят» новостями Новосибирска
Жители Брянска жалуются на раздражающий поток информации в салонах маршрутных такси.
Как сообщил один из пассажиров маршрутки № 28, на мониторе наравне с рекламой брянских компаний отображаются новости Новосибирска.
«К примеру, узнал, что Новосибирск уже израсходовал все бюджетные средства, отпущенные на год для уборки снега. А еще там, в Новосибирске, воздвигли именной мэрский сугроб», – рассказал житель Брянска.
Видео на семи городских маршрутах, включая 28-й, распространяет компания Space Media, обещающая рекламодателям «великолепную контрастность, высокое разрешение и яркость». Что при этом мешает видеорекламщикам подобрать более актуальный и полезный для брянцев новостной контент, неизвестно.
Новости регионов
10 Января, 2017
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