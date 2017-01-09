Спасенный с брянской трассы пес по-прежнему ищет хозяев
История сбитого под Брянском пса пока еще не завершилась счастливым финалом.
Как пояснили зоозащитники в группе помощи бездомным животным «БИМ», информация о том, что собака вернулась к своему хозяину, оказалась неточной.
Напомним, животное пролежало на трассе Киев – Москва несколько дней, после того как его сбила машина.
«Собаку действительно спасли, но хозяева не нашлись. Спасительницей собаки оказалась Ольга. Ольга, узнав, что пес несколько дней лежит на одном месте, поехала и забрала животное. Только вечером смогла сообщить, что пес находится у нее дома. К счастью, травмы оказались не смертельными», – сообщают зоозащитники.
По их информации, у пса травмирована задняя лапа, однако он самостоятельно встает и хорошо ест.
«Планируется обследование у ветеринара. Мы обращаемся за помощью – помогите найти хозяев спасенного пса. Хозяин, если ты узнал своего питомца, звони по телефону 8-910-337-88-05. Очень надеемся на счастливый финал!» – говорится в сообщении зоозащитников.
Новости регионов
11 Января, 2017
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