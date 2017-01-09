В Брянске иностранца осудят за торговлю марихуаной в Москве

В Брянске завершили расследование уголовного дела 34-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в контрабанде наркотиков.

По информации регионального УМВД, иностранец приехал в Брянскую область к родственнику и организовал сбыт марихуаны на территории Москвы.

В течение трех месяцев он получал от сообщника посылки, в которых были спрятаны контейнеры с наркотиком, расфасовывал его и продавал бесконтактным способом.

Во время задержания у него изъяли о коло 2 килограммов марихуаны, приспособления для взвешивания и расфасовки и восемь незаконно приобретенных паспортов.

Иностранцу предъявили обвинение по статьям «Незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере и покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере», «Контрабанда наркотического средства» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Ему грозит заключение сроком до 20 лет и выплата штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд Брянска.