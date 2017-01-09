В Брянске иностранца осудят за торговлю марихуаной в Москве
В Брянске завершили расследование уголовного дела 34-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в контрабанде наркотиков.
По информации регионального УМВД, иностранец приехал в Брянскую область к родственнику и организовал сбыт марихуаны на территории Москвы.
В течение трех месяцев он получал от сообщника посылки, в которых были спрятаны контейнеры с наркотиком, расфасовывал его и продавал бесконтактным способом.
Во время задержания у него изъяли о коло 2 килограммов марихуаны, приспособления для взвешивания и расфасовки и восемь незаконно приобретенных паспортов.
Иностранцу предъявили обвинение по статьям «Незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере и покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере», «Контрабанда наркотического средства» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
Ему грозит заключение сроком до 20 лет и выплата штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд Брянска.
Новости регионов
11 Января, 2017
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