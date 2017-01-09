В Брянске приостановили продажу 350 литров спиртосодержащих лосьонов

В Брянске приостановили продажу 350 литров спиртосодержащей продукции гигиенического назначения.

Региональное Управление Роспотребнадзора проводит внеплановые проверки компаний, торгующих спиртосодержащей продукцией. На 10 января в Брянской области прошло 87 таких проверок.

На складе ООО «Торговый мир» в Брянске сотрудники Роспотребнадзора обнаружили средство гигиены полости рта «Настойка дуба» производства казахстанского ООО «Медстар», а также лосьон «Вита-септ космо», тоник с экстрактом красного перца и тоник с экстрактом женьшеня производства казахстанского ТОО «Фармацея Plus». Оптовую поставку продукции осуществило самарское ООО «Аптечный склад».

По данным Роспотребнадзора, собственник приостановил продажу лосьонов и тоников на 30 суток.

Сообщить о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции можно по телефонам горячей линии Роспотребнадзора: 8 (4832) 72-35-93, 8 (4832) 64-40-74.