Брянский интернет-экстремист получил условный срок
Житель Гордеевского района предстал перед судом по обвинению в возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства.
Как сообщили в региональной прокуратуре, с сентября по октябрь 2015 года интернет-пользователь публиковал на странице в соцсети тексты и изображения, которые, по заключению эксперта, имеют лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к лицам неславянских национальностей.
Суд приговорил его к году 10 месяцам лишения свободы условно с 10-месячным испытательным сроком. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
11 Января, 2017
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