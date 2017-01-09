Брянский интернет-экстремист получил условный срок

Житель Гордеевского района предстал перед судом по обвинению в возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с сентября по октябрь 2015 года интернет-пользователь публиковал на странице в соцсети тексты и изображения, которые, по заключению эксперта, имеют лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к лицам неславянских национальностей.

Суд приговорил его к году 10 месяцам лишения свободы условно с 10-месячным испытательным сроком. Приговор в силу еще не вступил.