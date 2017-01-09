В Брянске пенсионера насмерть сбил микроавтобус: разыскиваются очевидцы

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с летальным исходом, которое произошло у «Калиты» в Бежицком районе Брянска.

Напомним, 21 декабря около 14.00 у дома № 1 по улицы Орловской водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил 86-летнего пенсионера. Пожилой мужчина погиб на месте.

УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефоны: 74-88-87, 74-81-84.

Также в Брянске продолжаются поиски очевидцев ДТП на улице Красный Маяк, в результате которого погиб 67-летний пешеход.