В Брянске два самогонщика заплатили 65 тысяч рублей штрафов
В Брянске владельцы двух «самогонных магазинов» за два года выплатили 65 тысяч рублей в качестве штрафов.
Рейды в двух домах по проезду Заводскому в Бежицком районе прошли по обращениям местных жителей, сообщили в региональном УМВД.
По словам начальника отдела полиции Бежицкого района Владимира Комарова, за 2015 и 2016 годы по этим адресам выявлено 14 фактов незаконной продажи алкоголя. Полицейские изъяли 230 литров самогона, около 2000 литров браги, три самогонных аппарата и контрафактную водку.
Торговцев привлекли к административной ответственности. По решению суда она выплатили в общей сложности 65 тысяч рублей за два года.
Наказанию подверглись и покупатели. На прилегающих территориях полицейские составили 126 протоколов, большинство из них – за употребление спиртного в общественных местах.
Уже в 2017 году в этих же домах по проезду Заводскому выявлено четыре факта реализации алкогольной продукции. Изъято 53 литра самогона, 800 литров браги и самогонный аппарат.
Новости регионов
11 Января, 2017
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