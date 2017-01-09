В Брянске два самогонщика заплатили 65 тысяч рублей штрафов

В Брянске владельцы двух «самогонных магазинов» за два года выплатили 65 тысяч рублей в качестве штрафов.

Рейды в двух домах по проезду Заводскому в Бежицком районе прошли по обращениям местных жителей, сообщили в региональном УМВД.

По словам начальника отдела полиции Бежицкого района Владимира Комарова, за 2015 и 2016 годы по этим адресам выявлено 14 фактов незаконной продажи алкоголя. Полицейские изъяли 230 литров самогона, около 2000 литров браги, три самогонных аппарата и контрафактную водку.

Торговцев привлекли к административной ответственности. По решению суда она выплатили в общей сложности 65 тысяч рублей за два года.

Наказанию подверглись и покупатели. На прилегающих территориях полицейские составили 126 протоколов, большинство из них – за употребление спиртного в общественных местах.

Уже в 2017 году в этих же домах по проезду Заводскому выявлено четыре факта реализации алкогольной продукции. Изъято 53 литра самогона, 800 литров браги и самогонный аппарат.