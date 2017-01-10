Поиск по сайту

Клинцовский роддом разбирается в деле о халатности врачей

Опубликовано Сегодня, 08:00

Руководство Клинцовского роддома заявило о проведении проверки жалобы одной из пациенток.

Напомним, женщина рассказала на сайте областного департамента здравоохранения о том, что ребенка выписали с желтушкой. Кроме того, медперсонал не сообщил ей о патологии у младенца – синдактилии.

«Пальчики у малыша сросшиеся, и об этом никто не сказал, не показал. Обнаружила лишь дома. Ужасная халатность», – возмущается мать ребенка.

На жалобу 9 января, спустя почти две недели после ее публикации, откликнулись представители Клинцовского роддома. Женщине сообщили, что в медучреждении будет проведено служебное расследование. Матери ребенка предложили связаться с главным врачом для уточнения деталей случившегося.

 5780
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Клинцах врачи не сказали матери о сросшихся пальцах у новорожденного
  • Жительница Дятьково потеряла ребенка по вине врачей
  • Брянские чиновники не нашли 10 тысяч на лечение ребенка-инвалида
  • Принесённый в клинцовский роддом малыш родился мёртвым
  • Ремонт родильного дома № 2 занял полтора года
    • Новости регионов
    Смолянина погубили 25 пакетиков героина
    12:12:04 12-01-2017
    Всего у молодого наркодилера было около 50 граммов «зелья».
    Около 2 тысяч флаконов «фуфыриков» изъял Роспотребнадзор Смоленщины во время рейдов
    11:50:34 12-01-2017
    Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок выявили в магазинах области 1734 флакона спиртосодержащей непищевой продукции.
    Рославльчанка, будучи навеселе, угнала чужого «железного коня» и попала в аварию
    10:53:25 12-01-2017
    Любительнице покататься с ветерком на чужом авто «светит» до пяти лет заключения.
    Больше 40 мест для купания подготовили на Смоленщине к Крещению
    10:37:31 12-01-2017
    Из 46 мест для купания 3 купели подготовлено в самом Смоленске.
    Авария на улице Фрунзе: 81-летняя старушка попала в больницу
    09:52:57 12-01-2017
    Пострадавшая пожилая женщина находится в КБСМП.
    На Сенном проезде в Сафонове огнеборцы отстояли у пламени пилораму
    09:46:07 12-01-2017
    Основной версией причины пожара является неисправность печного отопления.
    12 Января, 2017
    		 -4 $61€64
    Лента новостей
    Сегодня, 12:30
    Горожан просят высказаться о парковке у вокзала Брянск I
    Сегодня, 12:00
    В Новый год в Злынке мужчина погиб от ножевого ранения ноги
    Сегодня, 11:30
    В Брянске предлагают 30 тысяч рублей за розыск дворняги
    Сегодня, 11:00
    Родное село Богомаза оказалось в лидерах по доходам
    Сегодня, 10:30
    В Погаре после ДТП пьяный пешеход попал в больницу с переломом
    Сегодня, 10:00
    Пациентка Клинцовского роддома: «На моих глазах отрывали пуповину у ребенка»
    Сегодня, 09:30
    У ЦУМа в Брянске водитель ZAZ сбил первоклассника
    Сегодня, 09:00
    Житель Локтя украл у товарища бетономешалку
    Сегодня, 08:30
    В Унече целый микрорайон оказался в снежном плену
    Сегодня, 08:00
    Клинцовский роддом разбирается в деле о халатности врачей
    Вчера, 19:00
    В Брянске два самогонщика заплатили 65 тысяч рублей штрафов
    Вчера, 18:30
    Мэр и глава Брянска расскажут о социально-экономическом развитии города
    Вчера, 18:00
    Дороги в Брянске непроходимы из-за нечищеного снега
    Вчера, 17:30
    Брянский губернатор взял под личный контроль профилактику рака
    Вчера, 16:39
    В Брянске пенсионера насмерть сбил микроавтобус: разыскиваются очевидцы
    Вчера, 16:20
    В Брянске поворачивающий из второго ряда водитель попал в ДТП (ВИДЕО)
    Вчера, 15:40
    Брянские пенсионеры начали получать единовременные выплаты
    Вчера, 15:00
    В Брянске всех нуждающихся обеспечили жильем – мэрия
    Вчера, 14:20
    С 1 января в Брянске изменилась стоимость аренды земли
    Вчера, 13:40
    Под Жуковкой перевернулся Mitsubishi Lancer
    Вчера, 13:00
    Брянский интернет-экстремист получил условный срок
    Вчера, 12:30
    В Брянске приостановили продажу 350 литров спиртосодержащих лосьонов
    Вчера, 12:00
    В брянском селе пожилой муж поджег жену: женщина погибла
    Вчера, 11:30
    В Брянске водитель иномарки влетел в забор (ФОТО)
    Вчера, 11:00
    В Брянске иностранца осудят за торговлю марихуаной в Москве
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:36
    В Брянске стартовал фестиваль школьных команд КВН на Кубок главы администрации
    Вчера, 15:22
    День Святого Валентина в концертном зале «Дружба»
    Вчера, 10:42
    АПХ «Мираторг» увеличил производство говядины в 2016 году на 53% до 62, 14 тысяч тонн
    10-01-2017, 16:29
    «МегаФон»: 2016 – год добрых дел
    9-01-2017, 15:19
    «Мираторг» заключил стратегический контракт с сетью ресторанов Burger King
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В Клинцах врачи не сказали матери о сросшихся пальцах у новорожденного
    Новости Происшествия
    В Рождество 28-летний брянец пытался изнасиловать 41-летнюю женщину
    Политика О главном
    Проханов назвал Брянскую область «падшей», а Богомаза – «героем»
    Новости Происшествия
    На трассе под Брянском шестой день умирает собака
    Новости Общество
    В Брянске мальчик – «жертва» ДТП пытается наказать автомобилистку
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приюта

    Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приютаПеред Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.

    Ростелеком новости
    Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» в Брянской области

    «Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго зажгли новогоднюю елку в Мглинской школе – интернате

    Сотрудники Брянскэнерго зажгли новогоднюю елку в Мглинской школе – интернатеРаботники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» побывали в гостях у учащихся подшефной Мглинской специальной коррекционной школы-интерната и поздравили их с Новым годом и Рождеством.

    РЖД новости
    Несколько пригородных поездов Брянского региона будут курсировать по измененному расписанию с 16 января

    Несколько пригородных поездов Брянского региона будут курсировать по измененному расписанию с 16 январяС 16 января 2017 года в график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК» внесены изменения, направленные на улучшения качества облуживания пассажиров. Они коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.