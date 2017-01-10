Клинцовский роддом разбирается в деле о халатности врачей

Руководство Клинцовского роддома заявило о проведении проверки жалобы одной из пациенток.

Напомним, женщина рассказала на сайте областного департамента здравоохранения о том, что ребенка выписали с желтушкой. Кроме того, медперсонал не сообщил ей о патологии у младенца – синдактилии.

«Пальчики у малыша сросшиеся, и об этом никто не сказал, не показал. Обнаружила лишь дома. Ужасная халатность», – возмущается мать ребенка.

На жалобу 9 января, спустя почти две недели после ее публикации, откликнулись представители Клинцовского роддома. Женщине сообщили, что в медучреждении будет проведено служебное расследование. Матери ребенка предложили связаться с главным врачом для уточнения деталей случившегося.