Клинцовский роддом разбирается в деле о халатности врачей
Руководство Клинцовского роддома заявило о проведении проверки жалобы одной из пациенток.
Напомним, женщина рассказала на сайте областного департамента здравоохранения о том, что ребенка выписали с желтушкой. Кроме того, медперсонал не сообщил ей о патологии у младенца – синдактилии.
«Пальчики у малыша сросшиеся, и об этом никто не сказал, не показал. Обнаружила лишь дома. Ужасная халатность», – возмущается мать ребенка.
На жалобу 9 января, спустя почти две недели после ее публикации, откликнулись представители Клинцовского роддома. Женщине сообщили, что в медучреждении будет проведено служебное расследование. Матери ребенка предложили связаться с главным врачом для уточнения деталей случившегося.
Новости регионов
12 Января, 2017
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