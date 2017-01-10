Пациентка Клинцовского роддома: «На моих глазах отрывали пуповину у ребенка»

Еще одна пациентка Клинцовского роддома пожаловалась на грубость и непрофессионализм медперсонала.

Очередная жалоба 9 января появилась на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

«Рожала в ноябре 2016 года в Клинцовском роддоме, все прошло просто ужасно, легла заранее до родов в отделение патологии беременных. Что можно сказать об этом отделении? Отношение медсестер просто отвратительное, мало того что они никакого внимания к беременным не проявляют, но и еще, что ни спроси, грубят! Пролежала я в нем четыре дня, и вот все началось. Я обрадовалась, что наконец-то уйду с этого отделения хамства и безолаберства, но в родовом было еще хуже», – рассказала иногородняя пациентка.

По ее словам, роды были сложными и ей пришлось упрашивать врачей о кесаревом сечении: «Было много врачей возле меня, и все стояли смотрели, кто-то начал возмущаться, что якобы «я на третье кесарево не пойду». Я умоляла, чтобы меня прооперировали, так как очень испугалась за себя и за ребенка. В общем, прооперировали меня».

На следующий день у роженицы поднялась температура. По ее словам, акушерка ничего не предприняла: «В итоге, когда я совсем почувствовала себя плохо, решила доковылять сама и поискать врача. Пришла ко мне врач и назначила кучу капельниц».

Анализы выявили у женщины воспалительный процесс, однако, рассказывает она, никто «понял, из-за чего», врачи прописали курс антибиотиков: «Прошла неделя после родов, у меня страшные отеки на ногах, а улучшений нет».

«Потом выяснилось, что проблемы со швом, он гноился. Почему мне делали перевязки только с одним спиртом? В общем, лечения никакого. Шов долечили мне мои врачи у себя в городе, спасибо им за это», – написала женщина.

Она также пожаловалась на действия неонатолога: «На моих глазах отрывали пуповину у моего ребенка. Это зрелище ужасное: она кричит, а врач просто вырывает ее. Я плакала вместе с ребенком от этого. Не знаю, повлияло это как-то на пупок или нет, но у моего ребенка вылезла сейчас грыжа».

«В общем, впечатления от данного роддома остались самые ужасные… Итог всего – я ушла под расписку, даже не ушла, а бежала без оглядки», – заключила женщина.

Она просит департамент «не игнорировать отзыв и обратить внимание на медперсонал этого роддома».

Пока никакой реакции на жалобу пациентки не последовало.

Напомним, в конце декабря мать другого новорожденного пожаловалась на «ужасную халатность» сотрудников Клинцовского роддома. По ее словам, ребенка выписали с желтушкой и медперсонал не сообщил ей о сросшихся пальцах у ребенка. В ответ на жалобу в Клинцовском роддоме пообещали провести служебное расследование.