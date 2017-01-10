В Брянске предлагают 30 тысяч рублей за розыск дворняги

В Брянске предлагают вознаграждение в размере 30 рублей тому, кто нашел или поможет найти беспородную собаку Боби.

Как рассказала автор сообщения, распространяемого в соцсетях, Олеся Родина, Боби – «обычный кобелек дворняжки, но хозяева его безмерно любят и страшно переживают».

2 августа в садоводческом обществе «Деснянское» пес увязался за прохожей и пропал. Приметы собаки: среднего размера, окрас рыже-персиковый, на морде и на шее белые треугольники, уши стоячие, хвост прямой, на лапах белые «носочки», лапы короткие. Очень похож на собаку породы вельш-корги.

Контакты: 8-919-196-78-40 (Надежда), 8-962-146-47-55 (Николай).