В Брянске предлагают 30 тысяч рублей за розыск дворняги
В Брянске предлагают вознаграждение в размере 30 рублей тому, кто нашел или поможет найти беспородную собаку Боби.
Как рассказала автор сообщения, распространяемого в соцсетях, Олеся Родина, Боби – «обычный кобелек дворняжки, но хозяева его безмерно любят и страшно переживают».
2 августа в садоводческом обществе «Деснянское» пес увязался за прохожей и пропал. Приметы собаки: среднего размера, окрас рыже-персиковый, на морде и на шее белые треугольники, уши стоячие, хвост прямой, на лапах белые «носочки», лапы короткие. Очень похож на собаку породы вельш-корги.
Контакты: 8-919-196-78-40 (Надежда), 8-962-146-47-55 (Николай).
Новости регионов
12 Января, 2017
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