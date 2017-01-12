В Брянске сбившего пешехода водителя ищут четвертый месяц

Брянская полиция продолжает поиски водителя, сбившего пешехода в Володарском районе.

ДТП произошло около 17.00 28 сентября 2016 года у дома № 88 по улице Чернышевского. По предварительной версии, неустановленный водитель автомобиля светлого цвета сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пешехода госпитализировали с переломом левой голени.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает информацией о личности водителя, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефоны: 74-88-87, 74-81-84.