Пьющим брянцам предложили составить индивидуальный план со священником

Улицу собираются закрыть для проезда транспорта на десять дней.

Судебный пристав нашел в здании Арбитражного суда Смоленской области на лестничной площадке 11 тысяч рублей.

Курсы будут проходить по улице Ульянова, 11. Начало занятий в 18.30. Справки по телефону 8-980-300-63-85. E-mail rezwenie@yandex.ru.

Как рассказали в Брянской епархии, темы занятий – «Созависимость – умение любить», «Алкоголизм. Самодиагностика» и «Составление индивидуальных планов. Беседа со священником».

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