Брянцы рассказали об «ужасах проспекта Станке Димитрова»

Жители Брянска жалуются на халатность коммунальных служб.

Практически в центре города, на проспекте Станке Димитрова в Советском районе, над пешеходами нависают крупные сосульки. При этом за счет расширения проезжей части пешеходная зона сужена настолько, что в случае падения сосульки увернуться от нее будет непросто.

«Я каждый день хожу на работу по проспекту и просто опасаюсь за свое здоровье и жизнь, – рассказала жительница Брянска Оксана. – Как можно было сделать пешеходную дорожку настолько узкой, что люди вынуждены жаться к стенам домов? Почему коммунальщики не огораживают опасные участки и не сбивают сосульки?».

Местные жители надеются, что после их рассказа об «ужасах проспекта Станке Димитрова» власти обратят на проблему внимание.





