В Брянске сняли на видео «гордую» женщину-пешехода
В Брянске водителя возмутило поведение женщины-пешехода.
В Сеть запись видеорегистратора выложил пользователь Игорь Колесников. На записи видно, как у баптисткой церкви на Новостройке путь проезжающей на зеленый сигнал светофора машине внезапно преграждает женщина, которая решила перейти дорогу на красный.
После звукового сигнала водителя женщина-пешеход на мгновение остановилась, после чего «гордо» продолжила свой путь. Водитель легковой машины разразился в ее адрес нецензурной бранью.
«Типичный пешеход», – прокомментировал автор видео. В YouTube ролик набрал уже более 4 тысяч просмотров.
Новости регионов
16 Января, 2017
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