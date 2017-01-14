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В Брянске сняли на видео «гордую» женщину-пешехода

Опубликовано Сегодня, 08:00

В Брянске водителя возмутило поведение женщины-пешехода.

В Сеть запись видеорегистратора выложил пользователь Игорь Колесников. На записи видно, как у баптисткой церкви на Новостройке путь проезжающей на зеленый сигнал светофора машине внезапно преграждает женщина, которая решила перейти дорогу на красный.

После звукового сигнала водителя женщина-пешеход на мгновение остановилась, после чего «гордо» продолжила свой путь. Водитель легковой машины разразился в ее адрес нецензурной бранью.

«Типичный пешеход», – прокомментировал автор видео. В YouTube ролик набрал уже более 4 тысяч просмотров.

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