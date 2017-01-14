Брянцев пригласили спеть на вокзале

«Молодых и взрослых» жителей Брянска пригласили присоединиться к песенному флешмобу.

Мероприятие организуют члены брянской «Молодой гвардии» «Единой России». Как сообщили организаторы, флешмоб пройдет на железнодорожном вокзале Брянск I 20 января. Начало в 18.00.

«Это флешмоб для молодых и активных. Для умных и предприимчивых. Для молодых и взрослых. Это символ дружбы и добра. Приходи на ж/д Вокзал «Брянск Орловский» и поддержи нас своим голосом!» – говорится в сообщении «Молодой гвардии».

Подобные акции уже прошли в ряде городов России.