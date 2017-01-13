По Брянску разъезжает «детя 90-х»

Интернет-пользователи обсуждают «яркую» наклейку на автомобиле одного из брянских водителей.

«Детя 90-х», – гласит надпись, украшающая заднее стекло старой Audi зеленого цвета. Очевидцы сфотографировали необычный автомобиль в Бежицком районе Брянска и выложили снимки в социальную сеть.

На водителя посыпался шквал обвинений: «Купил наклейку в Китае», «А на лобовом – брадяга», «Проста тижолое децтва была».

Несколько комментаторов встали на сторону водителя Audi. Один из них пояснил: «Самое интересное что образование хозяина наклейки явно оучше чем у коментаторов. Что вас в наклейке не устроило? Или не знаете как «дети» перевести в единственное число?» (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.).

Еще одна жительница Брянска также предположила, что «дети – это множественное число, а детя (удар. на Я) – единственное число».

«Это мелочи по сравнению с орфоэпией (правилами произношения) власть предержащих в Брянске. Как послушаешь, то ли смеяться, то ли плакать хочется. Как «гэкнут» на всю страну», – отметил еще один интернет-пользователь.