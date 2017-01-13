Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Брянске

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Бежицком районе Брянска, в результате которого погибла 76-летняя женщина.

Смертельная авария произошла 26 ноября около 17.15 у дома № 68 по улице Почтовой. По предварительной версии, пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре», сбил 55-летний водитель Skoda Octavia. 7 декабря пожилая женщина умерла в больнице.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефоны: 74-88-87, 74-81-84.