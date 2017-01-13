«Опять 90-е начались»: брянцы жалуются на вскрытие машин
Жители Брянска обсуждают участившиеся случаи незаконного проникновения в припаркованные машины и автокраж.
В соцсетях один из водителей под ником Серега Муращенков рассказал, что его машину – красный «ВАЗ-2107», припаркованный у дома № 83 по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска, вскрыли в промежуток между 14 и 16 января. По его словам, «сняли аккумулятор, навигатор, флешку с магнитолы (как ни странно, магнитола на месте)».
«Машину поставил 14 января в 19.00. Отпечатки уже сняла полиция. Если кто что видел, сообщите, пожалуйста», – обратился к очевидцам водитель.
«Ничего не найдут и искать не будут. У меня летом вскрыли, вытащили все содержимое багажника там же, на Дружбе», «Не так давно вскрыли «Ауди А4» у товарища, вытащили все, что можно было открутить отверткой», «На Новом Городке машину вообще опасно оставлять. Лучше в ней спать», – отмечают интернет-пользователи.
Один из водителей уверен, что «опять 90-е начались». «Надо таким правое запястье отрезать и левую ступню, чтоб другим неповадно не было. И чтоб люди, когда видели на улице такого, пальцем показывали и кричали «вор»!» – считает другой водитель.
В редакцию ИА «Город 32» также обратился владелец гаража на Ходаринке в Фокинском районе. По его словам, во время новогодних праздников злоумышленники попытались снять замки с двери гаража. Вскрыв наружный, справиться с внутренним они все же не смогли и в результате ушли ни с чем, говорит водитель.
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17 Января, 2017
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