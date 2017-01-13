В Брянске заметили полуголого мужчину в шапке

В Брянске сфотографировали полуодетого мужчину с рюкзаком и в шапке.

По словам очевидцев, не боящийся холода пешеход прогуливался по одной из улиц Володарского района. Из одежды на нем только легкие спортивные брюки, шапка и кеды.

В путь мужчина вышел с увесистым рюкзаком за плечами. Местные жители утверждают, что в таком виде он регулярно появляется в общественных местах.