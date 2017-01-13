В Брянске начался кастинг конкурса «Мисс БГТУ – 2017»

В Брянске выберут самую красивую студентку Брянского государственного технического университета.

Прием заявок на участие в конкурсе «Мисс БГТУ – 2017» открыт, сообщили организаторы. В конкурсе могут участвовать студентки очной формы обучения Брянского государственного технического университета. Для этого необходимо заполнить заявку и отправить ее по адресу missbstu@mail.ru до 1 февраля.

«Мы готовим красивый праздник, интересное шоу и нуждаемся во вдохновленных, заинтересованных единомышленницах! Самые красивые и умные девушки учатся в БГТУ! Это факт! И совсем скоро мы в этом еще раз убедимся! Скоро будет красота!» – обещают организаторы конкурса.