В Брянске начался кастинг конкурса «Мисс БГТУ – 2017»
В Брянске выберут самую красивую студентку Брянского государственного технического университета.
Прием заявок на участие в конкурсе «Мисс БГТУ – 2017» открыт, сообщили организаторы. В конкурсе могут участвовать студентки очной формы обучения Брянского государственного технического университета. Для этого необходимо заполнить заявку и отправить ее по адресу missbstu@mail.ru до 1 февраля.
«Мы готовим красивый праздник, интересное шоу и нуждаемся во вдохновленных, заинтересованных единомышленницах! Самые красивые и умные девушки учатся в БГТУ! Это факт! И совсем скоро мы в этом еще раз убедимся! Скоро будет красота!» – обещают организаторы конкурса.
Новости регионов
17 Января, 2017
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