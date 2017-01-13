В Брянске собаку с биркой обвинили в нападениях на прохожих

Жительница Брянска под ником Алиса Москвина рассказала в соцсетях о «своре собак» в центре города, нападающих на людей.

По ее словам, «свора обитает в центре Брянска (район набережной, улиц Луначарского и Урицкого). На фото, сделанном автором сообщения, по ее словам, «собака, которая нападает на прохожих и проезжающие мимо машины, и вся свора из семи собак нападает следом».

«Хочу обратить внимание, что по улице Луначарского находится школа и дети попадают в зону риска!» – пишет Алиса Москвина.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что у собаки есть бирка в ухе, свидетельствующая о том, что животное вакцинировано и стерилизовано.

«Автор снимает свору из одной собаки, которая пробегает мимо, опустив голову к земле, с биркой на ухе. Чертовы параноики», «Вчера видел свору людей на улице, ходить страшно. Примите меры», «А где свора? бедный голодный шатающий песик идет ищет косточку», – отмечают горожане.

Их противники настаивают на том, что «собака с биркой собакой быть не перестает».

Напомним, в Брянске сложилась критическая ситуация с бездомными животными. В 2016 году в областном центре официально вакцинировали и стерилизовали 192 собаки. «На сегодня это не решение проблемы. Ее нужно решать комплексно, – ранее заявлял глава Брянска Александр Хлиманков. – Мы готовы работать общественными организациями, создать рабочую группу, предложить ряд мер, в том числе и законодательных. И начать поэтапное решение».

Однако до сих пор «поэтапное решение» проблемы так и не началось. Летом и осенью прошлого года в Брянске активизировались догхантеры, истребившие почти сотню собак. О ситуации рассказывал телеканал «Рен ТВ», по информации которого вслед за Брянском массовая травля животных продолжилась в других городах России.