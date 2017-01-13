В Брянске ищут очевидцев смертельного предновогоднего ДТП
Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Бежицком районе, в результате которого погиб 23-летний житель Сельцо.
Напомним, 21 декабря около 18.40 у дома № 12 по улице Комсомольской пешехода сбил 20-летний водитель Mazda 6. От полученных травм молодой человек погиб на месте.
УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефон 74-88-87.
Новости регионов
17 Января, 2017
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