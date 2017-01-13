На проспекте Станке Димитрова в Брянске над пешеходами нависают сосульки
Районные власти и коммунальщики не замечают сосулек над тротуаром на проспекте Станке Димитрова в Брянске.
На минувшей недели местные жители пожаловались на то, что передвигаться по тротуару на проспекте небезопасно. Из-за расширения дороги пешеходную зону сузили, в результате люди вынуждены жаться к стенам домов, с крыш которых свисают крупные сосульки.
На фото, которые сегодня прислали в редакцию ИА «Город 32», видно, что за прошедшие дни проблема только усугубилась. Сосульки увеличились в размерах и вот-вот могут рухнуть вниз. При этом никаких мер по очистке крыш так и не было предпринято.
«Сосульки все растут, а ответственные службы не реагируют!» – жалуются местные жители.
Новости регионов
17 Января, 2017
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