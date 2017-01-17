В Брянске прорубили крещенские купели

В Брянске подготовили три купели для крещенских купаний.

16 января полынью площадью около 25 квадратных метров прорубили на озере ГРЭС в Белых Берегах. 17 января еще две купели появились на Десне у железнодорожного вокзала и на озере Мутном.

Сегодня, 18 января, дно водоемов обследуют водолазы-спасатели, в воде и по периметру на льду установят заградительные сетки. Пляжи и спуски к купелям уже расчистили от снега.

Как сообщили в городской администрации, время организованных купаний, во время которых на берегу будут дежурить матросы-спасатели, врачи и полицейские, с 22.00 18 января до 24.00 19 января.

В этом году толщина льда в разных местах достигает 25-30 сантиметров. Несмотря не это, выход на лед в Крещение ограничат, в воду можно будет спуститься только с берега.





