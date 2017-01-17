В Дубровке женщина выиграла дело о защите чести и достоинства

Жительница Дубровского района опорочила честь женщины в Интернете.

Гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации рассмотрел Дубровский районный суд. Как сообщили в суде, в ноябре 2016 года истец обратилась с заявлением, в котором указала, что женщина разместила в Интернете сведения о ее преступной халатности, вымогательстве денег и непрофессионализме.

По ее мнению, голословные и недоказуемые высказывания порочат ее доброе имя, умаляют честь, достоинство и деловую репутацию.

Суд согласился с доводами истца и обязал распространявшую информацию женщину опубликовать в Интернете опровержение.