В Дубровке женщина выиграла дело о защите чести и достоинства
Жительница Дубровского района опорочила честь женщины в Интернете.
Гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации рассмотрел Дубровский районный суд. Как сообщили в суде, в ноябре 2016 года истец обратилась с заявлением, в котором указала, что женщина разместила в Интернете сведения о ее преступной халатности, вымогательстве денег и непрофессионализме.
По ее мнению, голословные и недоказуемые высказывания порочат ее доброе имя, умаляют честь, достоинство и деловую репутацию.
Суд согласился с доводами истца и обязал распространявшую информацию женщину опубликовать в Интернете опровержение.
Новости регионов
19 Января, 2017
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