В Брянске менеджер магазина телефонов незаконно предлагал кредиты

В Брянске возбудили административное дело о незаконной рекламе.

Перед Новым годом сотрудники Брянского УФАС обнаружили в витрине офиса по продаже мобильных телефонов рекламу о предоставлении кредита и рассрочки. При этом лицо, предоставляющее финансовые услуги, указано не было.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что рекламу самостоятельно разместил офис-менеджер компании, решивший таким образом увеличить объемы продаж.

Комиссия Брянского УФАС признала рекламу ненадлежащей и возбудила дело об административном правонарушении.

«Согласно нормам ФЗ «О рекламе» реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность», – пояснили в УФАС.