В Брянске менеджер магазина телефонов незаконно предлагал кредиты
В Брянске возбудили административное дело о незаконной рекламе.
Перед Новым годом сотрудники Брянского УФАС обнаружили в витрине офиса по продаже мобильных телефонов рекламу о предоставлении кредита и рассрочки. При этом лицо, предоставляющее финансовые услуги, указано не было.
Во время рассмотрения дела выяснилось, что рекламу самостоятельно разместил офис-менеджер компании, решивший таким образом увеличить объемы продаж.
Комиссия Брянского УФАС признала рекламу ненадлежащей и возбудила дело об административном правонарушении.
«Согласно нормам ФЗ «О рекламе» реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность», – пояснили в УФАС.
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19 Января, 2017
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