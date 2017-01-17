В Крещение на брянских водоемах ожидают 15 тысяч человек
По данным МЧС, в крещенских купаниях в Брянской области примут участие порядка 15 тысяч человек.
Наибольшее число купающихся прогнозируется в областном центре. В Брянске, по данным регионального ГУ МЧС, в иордани окунутся около 5 тысяч человек.
В ночь с 18 на 19 декабря в регионе будут открыты 67 купелей, в том числе три в Брянске.
С 22.00 18 января и до 18.00 19 января в региональном МЧС будет работать штаб по контролю за организацией безопасности жизни людей во время крещенских купаний. Всего к обеспечению безопасности привлекут 493 человека.
Новости регионов
19 Января, 2017
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