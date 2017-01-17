Дизайнер-фрилансер ходит по Брянску с голым торсом
Полуголым мужчиной, которого горожане заметили в Володарском районе Брянска, оказался адепт здорового образа жизни Александр Тягуненко.
Напомним, на днях фотографии бородатого человека, который, невзирая на мороз, разгуливал по улицам в легких спортивных брюках и шапке, взбудоражили социальные сети. Выяснилось, что на снимках – 33-летний дизайнер-фрилансер из Брянска Александр Тягуненко.
На своей странице в соцсети он признался, что, после того как снимок растиражировали СМИ, он «проснулся знаменитым». Александр Тягуненко рассказал, что в момент, когда было сделано фото, он возвращался домой с тренировки.
Тягуненко тренируется на открытом воздухе – сначала в одежде, а затем с голым торсом, после чего в этом же виде возвращается домой. По его словам, он придерживается вегетарианской системы питания.
Дизайнер, спортсмен и вегетарианец призвал жителей Брянска следовать его примеру и регулярно закаляться. Для своих подписчиков Александр подготовил видео с рождественской тренировки при температуре минус 20 градусов.
Новости регионов
19 Января, 2017
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