Брянских любителей купаться в проруби на Крещение пересчитали

Самая популярная купель города Брянска – на Десне около вокзала Брянск-I».

Ровно 6 069 человек посетили купели Брянска на Крещение, 19 января 2017 года, сообщило брянское управление по делам гражданской обороны и защиты и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Число купальщиков в областном центре было на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Всего же в Брянской области в иордани окунулись 18 737 человек – почти на 4 000 больше, чем в 2016 году.

«Высокая активность жителей в этом году обусловлена более благоприятными погодными условиями», - считают в управлении.

Больше всего людей погрузились в холодную воду на Десне около железнодорожного вокзала «Брянск-I» - 3 308 человек. 1 912 житель Брянска окунулся на озере Мутном, 849 — на озере ГРЭС.