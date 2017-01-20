Брянских любителей купаться в проруби на Крещение пересчитали
Самая популярная купель города Брянска – на Десне около вокзала Брянск-I».
Ровно 6 069 человек посетили купели Брянска на Крещение, 19 января 2017 года, сообщило брянское управление по делам гражданской обороны и защиты и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Число купальщиков в областном центре было на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Всего же в Брянской области в иордани окунулись 18 737 человек – почти на 4 000 больше, чем в 2016 году.
«Высокая активность жителей в этом году обусловлена более благоприятными погодными условиями», - считают в управлении.
Больше всего людей погрузились в холодную воду на Десне около железнодорожного вокзала «Брянск-I» - 3 308 человек. 1 912 житель Брянска окунулся на озере Мутном, 849 — на озере ГРЭС.
Новости регионов
24 Января, 2017
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