В Фокинском районе снова попробуют внедрить раздельный сбор мусора

Обещают создать 20 контейнерных площадок нового типа.

20 контейнерных площадок с емкостями для раздельного сбора мусора планируется установить в Фокинском районе Брянска в рамках пилотного проекта «Раздельный сбор отходов».

Обсуждение деталей этого проекта прошло в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области.

Хотя проект по раздельному сбору мусора чиновники называют «пилотным», попытки собирать разные типы мусора в разные контейнеры уже предпринимались в Брянске. Например, в том же Фокинском районе в 2014 году.