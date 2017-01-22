На остановке в Брянске заметили оголенные провода

Жители Брянска пожаловались на оголенные провода на остановке «Улица Брянской Пролетарской дивизии» в Бежицком районе.

Как рассказал один из горожан в соцсетях, «более трех месяцев висят оголенные провода на высоте 1,5 метра от земли». По его словам, «любой подросток может прикоснуться к ним беспрепятственно».

Брянцы просят чиновников обратить внимание на ситуацию.