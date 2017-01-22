Брянский охотник заплатит 8,1 тысячи рублей за отстрел девяти куропаток
Житель Брянской области предстанет перед судом за незаконную охоту.
В охотничьем хозяйстве «Красногорское» в Гордеевском районе госинспектор регионального департамента природных ресурсов и экологии выявил факт отстрела девяти куропаток. Разрешения на добычу и путевки у охотника не оказалось, при этом охота на пернатую дичь была закрыта.
Как сообщили в департаменте, материалы дела переданы в суд. Нарушителю грозит лишение права на охоту на срок от одного года до двух лет. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, в размере 8,1 тысячи рублей.
Новости регионов
24 Января, 2017
|-3
|$60
|€64
Брянская региональная организация «ОПОРЫ РОССИИ» за минувший год сделала заметный шаг вперёд — с 52-го места по общим показателям деятельности переместилась в первую двадцатку федерального рейтинга, а по медиаактивности вышла в тройку лидеров, заявил руководитель организации, член федерального президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги работы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в 2016 году.
Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» приступили к выполнению комплекса ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.