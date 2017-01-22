Брянский охотник заплатит 8,1 тысячи рублей за отстрел девяти куропаток

Житель Брянской области предстанет перед судом за незаконную охоту.

В охотничьем хозяйстве «Красногорское» в Гордеевском районе госинспектор регионального департамента природных ресурсов и экологии выявил факт отстрела девяти куропаток. Разрешения на добычу и путевки у охотника не оказалось, при этом охота на пернатую дичь была закрыта.

Как сообщили в департаменте, материалы дела переданы в суд. Нарушителю грозит лишение права на охоту на срок от одного года до двух лет. Также ему предстоит возместить ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, в размере 8,1 тысячи рублей.