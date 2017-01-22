Брянец оставил на кормушке сообщение для «птушечек»

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Брянская региональная организация «ОПОРЫ РОССИИ» за минувший год сделала заметный шаг вперёд — с 52-го места по общим показателям деятельности переместилась в первую двадцатку федерального рейтинга, а по медиаактивности вышла в тройку лидеров, заявил руководитель организации, член федерального президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.