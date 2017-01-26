У «Линии» в Брянске сняли на видео «балет» «ВАЗа» на «встречке»

В Брянске странные маневры водителя «ВАЗа» запечатлела камера видеорегистратора.

Ролик в соцсетях разместил брянец Алексей Козырев. По его словам, запись сделана утром 25 января у гипермаркета «Линия-3» в Бежицком районе Брянска.

На видео видно, как с парковки «Линии» на проезжую часть на скорости вылетел «ВАЗ», после чего машину закрутило. Выровняв машину, водитель остановил ее в противоположном автопотоку направлении. Отправился ли он вглубь Бежицкого района по встречной полосе или снова развернулся на 90 градусов, неизвестно.

«Чудо-автомобилист. К счастью, все обошлось», – прокомментировал автор видео. По словам местных жителей, у «Линии» «после 19 часов сложно пройти из-за таких гонщиков».