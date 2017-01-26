У «Линии» в Брянске сняли на видео «балет» «ВАЗа» на «встречке»
В Брянске странные маневры водителя «ВАЗа» запечатлела камера видеорегистратора.
Ролик в соцсетях разместил брянец Алексей Козырев. По его словам, запись сделана утром 25 января у гипермаркета «Линия-3» в Бежицком районе Брянска.
На видео видно, как с парковки «Линии» на проезжую часть на скорости вылетел «ВАЗ», после чего машину закрутило. Выровняв машину, водитель остановил ее в противоположном автопотоку направлении. Отправился ли он вглубь Бежицкого района по встречной полосе или снова развернулся на 90 градусов, неизвестно.
«Чудо-автомобилист. К счастью, все обошлось», – прокомментировал автор видео. По словам местных жителей, у «Линии» «после 19 часов сложно пройти из-за таких гонщиков».
Новости регионов
28 Января, 2017
|-5
|$61
|€65
Председатель Брянского реготделения Виктор Гринкевич принял участие в VIII внеочередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ», который состоялся в Москве, в гостинице «Метрополь».
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2016 год.
На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.