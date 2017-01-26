Два брянских охотника заплатят более 45 тысяч рублей за убийство кабана

Двух жителей деревни Орминка Выгоничского района обвинили в браконьерстве.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области, 22 января без разрешения и путевки охотники убили кабана в охотничьем хозяйстве «Малфинское» в Жирятинском районе.

Материалы административного дела находятся на рассмотрении. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 до 4 тысяч рублей. Также им предстоит возместить причиненный государственному охотничьему фонду ущерб в размере 45 тысяч рублей.