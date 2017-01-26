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Брянец демонстрировал гениталии на улице Москвы

Опубликовано 26-01-2017, 13:40

29-летнего эксгибициониста из Брянской области задержали на северо-востоке Москвы.

Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ». По данным телеканала, невзирая на мороз, молодой человек демонстрировал прохожим на одной из улиц столицы свои гениталии. Свидетельница пожаловалась на недостойное поведение брянца в полицию.

Информации о привлечении жителя Брянской области к ответственности не поступало.

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