«Почта России» разбирается в обстоятельствах ДТП с «КамАЗом» в Брянске

УФПС Брянской области – филиал «Почты России» оказывает содействие следствию в установлении причин ДТП с принадлежащим компании «КамАЗом».

Напомним, вечером 23 января по улице Красноармейской в Советском районе столкнулись «КамАЗ» «Почты России» и Volkswagen Golf. 23-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы.

Водитель «КамАЗа», 41-летний житель Брасовского района, с места ДТП скрылся. Его задержали благодаря записи камеры видеорегистратора.

Как сообщили в региональном УФПС, в филиале проводится внутренняя проверка. «Перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а транспорт – ежедневный технический осмотр, автомобиль находился в исправном состоянии. Водитель работает на предприятии четыре года, нарушений и взысканий ранее не имел», – отметили в компании.

В УФПС также уточнили: после задержания водителя на маршрут был выведен дополнительный транспорт, почтовые отправления доставлены в соответствии с графиком.