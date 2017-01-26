«Почта России» разбирается в обстоятельствах ДТП с «КамАЗом» в Брянске
УФПС Брянской области – филиал «Почты России» оказывает содействие следствию в установлении причин ДТП с принадлежащим компании «КамАЗом».
Напомним, вечером 23 января по улице Красноармейской в Советском районе столкнулись «КамАЗ» «Почты России» и Volkswagen Golf. 23-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы.
Водитель «КамАЗа», 41-летний житель Брасовского района, с места ДТП скрылся. Его задержали благодаря записи камеры видеорегистратора.
Как сообщили в региональном УФПС, в филиале проводится внутренняя проверка. «Перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а транспорт – ежедневный технический осмотр, автомобиль находился в исправном состоянии. Водитель работает на предприятии четыре года, нарушений и взысканий ранее не имел», – отметили в компании.
В УФПС также уточнили: после задержания водителя на маршрут был выведен дополнительный транспорт, почтовые отправления доставлены в соответствии с графиком.
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28 Января, 2017
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