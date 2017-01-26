В Брянске ищут очевидцев наезда на четырехлетнего ребенка в санках

В Брянске полиция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадал четырехлетний мальчик.

Напомним, 17 января около 19.45 на «зебре» у супермаркета «Калита» по улице Котовского в Фокинском районе Брянска ребенка, которого мать везла в санках, сбила водитель Hyundai ix35. Мальчика госпитализировали с переломом обеих костей правой голени со смещением.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефоны: 74-88-87, 74-81-84.