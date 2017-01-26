Брянец ищет «слепую, глупую бабу», разбившую его машину
Житель Брянска разыскивает виновницу и очевидцев ДТП, в результате которого оказалась повреждена его машина.
Как сообщил водитель Роман Клестов в одном из автомобильных сообществ в соцсетях, ДТП произошло 26 января в промежуток между 17.10 и 17.20. Автомобилистка разворачивалась у РЭУ имени Плеханова (бывшего МЭСИ) по улице Спартаковской, 112, в Советском районе и помяла заднюю дверь его машины.
«Быстро задом помяла и свалила. Была на красной машине, не успел посмотреть на номер. Убедился, что бабы слепые, глупые и даже не видят, что сработала сигнализация», – возмущается водитель.
Новости регионов
28 Января, 2017
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