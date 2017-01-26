В Клетне мотоциклист получил 4 года за смерть пассажирки и кражу

23-летний житель Клетни, совершивший смертельное ДТП и укравший деньги, предстал перед районным судом.

ДТП произошло 22 июня прошлого года. Как сообщили в региональном УМВД, пьяный житель Клетни сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. Превысив скорость, он утратил контроль над управлением – мотоцикл врезался в дерево и перевернулся. 18-летняя пассажирка скончалась от травм.

16 июля 2016 года виновник аварии гостил у знакомых и украл банковскую карту, с которой снял 30 тысяч рублей.

Клетнянский районный суд приговорил мотоциклиста к четырем годам двум месяцам лишения свободы.