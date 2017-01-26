В Клетне мотоциклист получил 4 года за смерть пассажирки и кражу
23-летний житель Клетни, совершивший смертельное ДТП и укравший деньги, предстал перед районным судом.
ДТП произошло 22 июня прошлого года. Как сообщили в региональном УМВД, пьяный житель Клетни сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. Превысив скорость, он утратил контроль над управлением – мотоцикл врезался в дерево и перевернулся. 18-летняя пассажирка скончалась от травм.
16 июля 2016 года виновник аварии гостил у знакомых и украл банковскую карту, с которой снял 30 тысяч рублей.
Клетнянский районный суд приговорил мотоциклиста к четырем годам двум месяцам лишения свободы.
Новости регионов
28 Января, 2017
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