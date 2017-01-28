Пропавшую в Брянске Лилию Тумановскую нашли живой

В Брянске завершились происки 32-летней Лилии Тумановской.

«Найдена. Жива», – сообщил сегодня представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Максим Урцкий.

Напомним, женщина, живущая в Володарском районе, пропала 21 января. Лилия Тумановская воспитывает маленькую дочь.

О ходе поисков в отряде «Лиза Алерт» не сообщают. «Если у нашедшейся или у родственников будет желание, они сами прокомментируют», – заявил Максим Урецкий.